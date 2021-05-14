Міністри Владислав Криклій та Ігор Петрашко можуть покинути свої посади. До них нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра.

Ймовірно, це і стало причиною потенційної відставки. Про це виданню розповів співрозмовник у керівництві "Слуги народу".

До речі У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Криклія і Петрашка, – нардеп

Нардепи підтримають відставку міністрів

Співрозмовник запевнив, що у Раді знайдуть голоси за відставку обох міністрів.

До слова, є інформація, що новим міністром економіки може стати Олексій Любченко, а міністром інфраструктури – Олександр Кубраков. Джерело видання припустило, що голоси за призначення Кубракова також будуть.

За це призначення проголосує більшість "слуг народу", а також депутати групи "Довіра" та партії "За майбутнє",

– сказав співрозмовник.

Зверніть увагу! Криклій та Петрашко самі написали заяву на звільнення. Це питання розглядатимуть на засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок.

Кого ще можуть відправити у відставку

Раніше джерело 24 каналу повідомило, що влада має претензії до міністра юстиції Дениса Малюськи, глави Мінфіну Сергія Марченка та очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова. Цих політиків також можуть відправити у відставку.

До слова, у Верховну Раду вже надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Степанова.