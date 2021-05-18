Якщо Петрашку давно пора було звільнити місце, то Криклій ще кілька тижнів тому розповідав про плани на майбутнє. Однак щось пішло не так.

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Ефективність роботи Ігоря Петрашко

На посаді міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко перебував понад рік – з 17 березня 2020 року. Це означає, що маємо за що його спитати.

Втім, я думаю, якби запитати у вас, хто у нас керує економікою, то ви б навряд чи згадали його прізвище, настільки непомітним був міністр. Хоча, а що ми хотіли? Нічого не обіцяв – нічого й не зробив.



Ігор Петрашко / Фото "РБК-Україна"

Петрашка на пряму пов'язували з одним із найодіозніших аграрних латифундистів – Олегом Бахматюком. То можна вважати, що свою руку до занепаду аграрного сектору України протягом своєї каденції він таки доклав. Ну а про рівень безробіття в Україні навіть говорити не буду.

Відставка того самого Петрашка – це продовження деолігархізації, оскільки він є представником Бахматюка, тому це можна оцінювати як позитивний крок,

– заявив ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

Чому звільнили Криклія

Наступний, кому наполегливо запропонували покинути свій пост, – це міністр інфраструктури Владислав Криклій. За що йому "прилетіло" до кінця не пояснили. За невиконані обіцянки? Так, такі в нього були – з 310 обіцянок він виконав ну може відсотків 30%. Однак всі інші ж були в процесі.



Владислав Криклій / Фото Міністерства інфраструктури

Є ще варіант – через те, що у 2020 році Міністерство інфраструктури закатало в асфальт значну частину грошей із Фонду боротьби з COVID-19, внаслідок чого вже цього року ексміністру охорони здоров'я Максиму Степанову вже не вистачило грошей на закупівлю вакцин.

Однак рішення ж приймав не Криклій. Він був простим виконавцем – сказали бери, то він і взяв.

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Може тоді через те, що гроші, передбачені на програму "Велике будівництво", отримали здебільшого 5 підрядників, які, за даними журналістів-розслідувачів, заносили непогані хабарі колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку?

Я ознайомлений з цією інформацією. Нагадаю, що розпорядником грошей й усього фінансування, на відміну від інших центральних органів виконавчої влади, які у сфері Міністерства інфтраструктури, "Укравтодор" є безпосередньо,

– заявляв Криклій.

Тож, і тут не сходиться. Тоді в мене залишається останній варіант – Криклій обійняв крісло міністра після посади у Міністерстві внутрішніх справ.

"Наскільки я зараз розумію, стосунки Офісу Президента з всесильним міністром Арсеном Аваковим не дуже гарні й не дуже дружні. Яка справжня причина – Криклій не є зараз наближеним до Авакова, тому думаю, що вона лежить в іншій площині", – розповів Руслан Рябошапка.

Що було не так у роботі Степанова

На цьому тоді й полишимо наші здогадки, бо вже час переходити до ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова. Здається, про жодного з очільників відомств у мене так не "підгорало".

Починаючи із закупівлі костюмів захисту для медиків за завищеними цінами, продовжуючи вакцинацією, яка невчасно почалася, а препарат був куплений, скоріш за все, дорожче, й закінчуючи киснем. За словами Степанова, він є у кожній лікарні і його на всіх вистачає. От тільки волонтери стверджують інше.



Максим Степанов / Фото МОЗ

Однак тут виникає запитання, хто його замінить на посаді. Обійдемося без барабанного дробу – прийде людина з тієї ж системи. Мовиться про головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Хочу підкреслити, що пан Ляшко займався карантином, тестами й там багато результатів,

– заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Результати є, але й запитань вистачає і до першого запровадженого в Україні карантину, коли всім заборонили гуляти в парках через небезпеку зараження COVID-19, і до кавування Ляшка з Володимиром Зеленським у кав'ярні в Хмельницькому.

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І от буквально з останнього, коли прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував живі черги на вакцинацію на вихідних з тих, хто записався у "Дії", а Ляшко сказав, що це стосується не всіх, а лише пріоритетних груп віком більше ніж 65 років. Однак, напевно, тут була проблема в комунікації.

Хто замінить міністрів на посаді

Якщо ж говорити загалом, то взагалі не секрет, хто замінить міністрів. Це чинний глава Державної податкової служби Олексій Любченко, очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков і головний санітарний лікар – Віктор Ляшко відповідно.

Однак докладніше про їхню роботу на цих посадах ми обов'язково поговоримо згодом.

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