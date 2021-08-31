Про це спікер повідомив під час брифінгу. Якщо такі заяви надійдуть, то Разумков пообіцяв, що їх розглянуть позачергово.
До теми Новий політичний сезон в уряді: хто може потрапити під удар кадрових змін
Жодних заяв поки не надходило, – Разумков
Прем'єр-міністр нічого не подавав, власних заяв міністри не писали. Але все може бути. Якщо зайдуть на першому тижні, отримаємо на першому тижні,
– зазначив Разумков.
Голова Верховної Ради додав, що є кілька міністерств, робота яких викликає багато запитань та дискусій.
Можлива відставка одразу 3 – 5 міністрів, – ЗМІ
Зазначимо, що раніше ЗМІ писали, що під загрозою відставки одразу 3 – 5 міністрів.
Хто може втратити свої посади:
- Андрій Таран – міністр оборони;
- Олег Уруський – віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості;
- Марина Лазебної – міністерка соцполітики.
- Денис Малюська – міністр юстиції;
- Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики.
Тим часом Це маніпуляції, – Гетманцев відреагував на чутки про відставки в уряді