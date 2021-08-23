Таку позицію висловив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Він вважає, що не варто взагалі говорити про це, доки не буде конкретних дій.

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"Всі ці розмови є кілька маніпулятивними, поки ми не бачимо конкретних пропозицій від прем'єр-міністра. Коли ми побачимо ці пропозиції, будемо про щось говорити", – запевнив він.

За його словами, весь серпень у ЗМІ обговорювали ймовірний список міністрів, які підуть у відставку.

Все це маніпуляції і просто заняття ефіру певними розмовами,

– наголосив Гетманцев.

Він наголосив, що такі чутки виникають, коли канали не мають теми для обговорення в ефірі. "Президент не виключає того, що будуть зміни, я цього не виключаю. Однак говорити про конкретні прізвища я вважаю передчасним", – підсумував нардеп.

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