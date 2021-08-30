Наступна пленарна сесія розпочнеться вже 7 вересня. За лічені дні до старту з'явилася інформація про можливі кадрові зміни у Кабміні.

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Зокрема, можливі відставки:

  • Андрія Тарана – міністра оборони;
  • Олега Уруського – віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості;
  • Марини Лазебної – міністерки соцполітики.

Окрім того, втратити свої посади можуть також:

  • Денис Малюська – міністр юстиції;
  • Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики.

У "Слузі народу" вже коментували чутки

  • Данило Гетманцев заявив, що розмови про потенційні відставки – це маніпуляція. Політик наголосив: не варто робити висновків без пропозицій від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
  • Водночас Ірина Верещук анонсувала кадрові зміни у Кабміні на осінь 2021 року.
  • Про можливі кадрові перестанови також говорив Давид Арахамія. Він зауважив: "я точно можу пообіцяти, що буде, як мінімум 3 – 4 кадрових рішення восени, в уряді".