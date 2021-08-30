Наступна пленарна сесія розпочнеться вже 7 вересня. За лічені дні до старту з'явилася інформація про можливі кадрові зміни у Кабміні.

Зауважте Кабмін хоче заборонити депутатам вести переговори з росіянами

Зокрема, можливі відставки:

Андрія Тарана – міністра оборони;

Олега Уруського – віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості;

Марини Лазебної – міністерки соцполітики.

Окрім того, втратити свої посади можуть також:

Денис Малюська – міністр юстиції;

Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики.

Зауважте! У липні Ткаченко коментував чутки про свою відставку. Він наголосив, що конкретних розмов ніхто не веде.

У "Слузі народу" вже коментували чутки