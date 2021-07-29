Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко розповів, що при призначенні на посаду він розмовляв з Володимиром Зеленський про KPI – ключові показники ефективності, які необхідно продемонструвати.
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За словами Ткаченка, наразі він справляється з цим на 80%.
Ви знаєте, я взяв за звичку вже багато років не коментувати чутки, тому коментарів не буде. Жодних серйозних розмов із цього приводу ні керівництво фракції, ні парламенту, ні Офісу (Офісу Президента – 24 канал), ні Кабміну не веде,
– наголосив міністр.
Ткаченко зауважив, що вони зі Зеленським визначили такі ключові напрями діяльності:
- Велика Реставрація;
- проєкт "Мандруй Україною";
- екосистема креативних індустрій;
- діджиталізація;
- інформаційна безпека.
Що розповіли у "Слузі народу"
- Представник фракції "Слуга народу" Олександр Качура анонсував кадрові зміни в українському уряді. За словами політика, вони заплановані вже на вересень.
- За словами Качури, народні обранці мають зауваження до 3 посадовців: міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра культури і інформполітики Олександра Ткаченка. Роботу їхніх відомств планують посилити.