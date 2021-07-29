Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко розповів, що при призначенні на посаду він розмовляв з Володимиром Зеленський про KPI – ключові показники ефективності, які необхідно продемонструвати.

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За словами Ткаченка, наразі він справляється з цим на 80%.

Ви знаєте, я взяв за звичку вже багато років не коментувати чутки, тому коментарів не буде. Жодних серйозних розмов із цього приводу ні керівництво фракції, ні парламенту, ні Офісу (Офісу Президента – 24 канал), ні Кабміну не веде,

– наголосив міністр.

Ткаченко зауважив, що вони зі Зеленським визначили такі ключові напрями діяльності:

Велика Реставрація;

проєкт "Мандруй Україною";

екосистема креативних індустрій;

діджиталізація;

інформаційна безпека.

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