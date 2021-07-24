Про це у своєму телеграм-каналі розповів міністр культури Олександр Ткаченко. Він пропонував запровадити обмеження ще у 2020 році, коли ритейлер з'явився на території України.

До теми У випадку "шлюбу" товар можна повернути: російський магазин Wildberries зганьбився в Україні

Урядовець подякував Зеленському та РНБО за підтримку ініціативи. За його словами, санкції – це черговий крок у боротьбі за очищення українського інформпростору від російської експансії.

Wildberries, зокрема, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів. Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні,

– підкреслив Ткаченко.

Й додав, що Міністерство культури та інформаційної політики України робитиме все, аби протистояти інформаційним загрозам. Далі там планують взятися за російські ОТТ-платформи.

Санкції проти ритейлера Wildberries: основне

23 липня президент Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про обмеження проти кількох компаній. У списку опинився й інтернет-магазин Wildberries.

У магазині продавали товари із зображеннями Путіна та Сталіна, а також одяг із забороненою в Україні символікою та цитатами, наприклад, про могутність Росії.

Під санкції також потрапила власниця Wildberries Тетяна Бакальчук та її чоловік Владислав. Статки підприємиці сягають 13,1 мільярда доларів, вона – найбагатша жінка у Росії.

Санкції проти компаній та людей РНБО ввела на 3 роки.

Довідка. Wildberries (представництво в Україні, Росії, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизстані, Казахстані). Їхні сайти будуть заблоковані на території нашої держави.