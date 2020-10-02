Скандальний в Україні інтернет-магазин Wildberries зекономив на перекладачах і скористався машинним перекладом для української версії. Як наслідок, сайт "прикрасили" курйозні цитати.

У категорії для повернення товарів російське слово "брак" переклали як "шлюб", повідомляє Retailers.

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В українській версії речення "на товаре не должно быть следов эксплуатации или носки" останнє слово переклали як "шкарпеток".

Картки товарів горе-перекладачі взагалі залишили російською: "рубашки" так і не стали "сорочками".



У випадку "шлюбу" товар можна повернути / Скриншот з сайту Wildberries



Стережіться, щоб на вашому одязі не завелися "шкарпетки" / Скриншот з сайту Wildberries

Окрім того, редактори сайту не узгодили слова у реченнях, тому "умовою є наявність неушкодженою упаковки". На фоні такої перекладацької майстерності російське слово "бирка" загалом вже й не дивує.

Що відомо про "зашквари" Wildberries в Україні