У випадку "шлюбу" товар можна повернути: російський магазин Wildberries зганьбився в Україні
Скандальний в Україні інтернет-магазин Wildberries зекономив на перекладачах і скористався машинним перекладом для української версії. Як наслідок, сайт "прикрасили" курйозні цитати.
У категорії для повернення товарів російське слово "брак" переклали як "шлюб", повідомляє Retailers.
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В українській версії речення "на товаре не должно быть следов эксплуатации или носки" останнє слово переклали як "шкарпеток".
Картки товарів горе-перекладачі взагалі залишили російською: "рубашки" так і не стали "сорочками".
У випадку "шлюбу" товар можна повернути / Скриншот з сайту Wildberries
Стережіться, щоб на вашому одязі не завелися "шкарпетки" / Скриншот з сайту Wildberries
Окрім того, редактори сайту не узгодили слова у реченнях, тому "умовою є наявність неушкодженою упаковки". На фоні такої перекладацької майстерності російське слово "бирка" загалом вже й не дивує.
Що відомо про "зашквари" Wildberries в Україні
- У вересні 2020 року російський онлайн-ритейлер Wildberries відкрив свій інтернет-магазин на території України.
- Вже в перші години після запуску Wildberries українців обурило те, що в асортименті інтернет-магазину були наявні товари із зображеннями російського президента Володимиром Путіним, а також одяг із символікою, яка в Україні заборонена.
- У Wildberries українців чекав одяг з портретами "вождя СРСР" Йосипа Сталіна, цитатами про могутність Росії та гаслами російських силовиків.
- На ганебні товари відреагували у Мінкульті України. Його очільник Олександр Ткаченко запропонував ввести санкції щодо онлайн-сервісів, які торгують контентом російського виробництва.