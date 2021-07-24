Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр культуры Александр Ткаченко. Он предлагал ввести ограничения еще в 2020 году, когда ритейлер появился на территории Украины.

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Чиновник поблагодарил Зеленского и СНБО за поддержку инициативы. По его словам, санкции – это очередной шаг в борьбе за очищение украинского информпространства от российской экспансии.

Wildberries, в частности, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине,

– подчеркнул Ткаченко.

И добавил, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет делать все, чтобы противостоять информационным угрозам. Далее там планируют взяться за российские ОТТ-платформы.

Санкции против ритейлера Wildberries: основное

23 июля президент Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об ограничении против нескольких компаний. В списке оказался и интернет-магазин Wildberries.

В магазине продавали товары с изображениями Путина и Сталина, а также одежду с запрещенной в Украине символикой и цитатами, например, о могуществе России.

Под санкции также попала владелица Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав. Состояние предпринимательницы достигает 13,1 миллиарда долларов, она – самая богатая женщина в России.

Санкции против компаний и людей СНБО ввел на 3 года.

Справка. Wildberries (представительство в Украине, России, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане). Их сайты будут заблокированы на территории нашего государства.