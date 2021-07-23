Ограничения против компаний и людей ввели на 3 года. Соответствующий указ глава государства подписал 23 июля.
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Против каких компаний ввели санкции
- Wildberries (представительство в Украине, России, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане). Их сайты будут заблокированы на территории нашего государства.
- "Центра официального представительства Донецкой народной республики во Франции",
- "Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции".
- "Ассоциации Франция – Крым".
Их активы заблокировали. Они не могут выводить капитал за пределы Украины, использовать телекоммуникационные сети и тому подобное.
В санкционном списке физических лиц оказались 6 человек, связанных с этими компаниями и организациями.
Самая богатая женщина России под санкциями
Ограничения ввели против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа. Бакальчук – самая богатая женщина России. Ее состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.
Что известно о Wildberries
Российский онлайн-ритейлер Wildberries открыл свой интернет-магазин на территории Украины в сентябре 2020 года. Украинцы возмутились тем, что в ассортименте были товары с изображениями президента страны-агрессора Владимира Путина, а также одежда с символикой, которая в Украине запрещена. Кроме того, на просторах магазина была одежда с диктатором СССР Иосифом Сталиным, цитатами о могуществе России и т.п.
Еще тогда министр культуры Александр Ткаченко предлагал ввести санкции против онлайн-сервисов, торгующих контентом российского производства.
Впоследствии Wildberries опозорился бестолковым переводом украинского сайта, где русское слово "брак", то есть недостатки товара перевели как "шлюб".