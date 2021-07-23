Обмеження проти компаній та людей ввели на 3 роки. Відповідний указ глава держави підписав 23 липня.
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Проти яких компаній ввели санкції
- Wildberries (представництво в Україні, Росії, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизстані, Казахстані). Їхні сайти будуть заблоковані на території нашої держави.
- "Центру офіційного представництва Донецької народної республіки у Франції",
- "Асоціації представництва Донецької народної республіки у Франції".
- "Асоціації Франція – Крим".
Так, їхні активи заблокували. Вони не можуть виводити капітал за межі України, використовувати телекомунікаційні мережі тощо.
У санкційному списку фізичних осіб опинилися 6 людей, пов'язаних з цими компанія та організаціями.
Найбагатша жінка Росії під санкціями
Обмеження запровадили проти власниці Wildberries Тетяни Бакальчук і її чоловіка. Бакальчук – найбагатша жінка Росії. Її статки оцінюють у 13,1 мільярда доларів, пише Forbes.
Що відомо про WildberriesРосійський онлайн-ритейлер Wildberries відкрив свій інтернет-магазин на території України у вересні 2020 року. Українці обурилися тим, що асортименті були товари із зображеннями президента країни-агресора Володимира Путіна, а також одяг із символікою, яка в Україні заборонена. Крім того, на просторах магазину був одяг з диктатором СРСР Йосипом Сталіним, цитатами про могутність Росії тощо.
Ще тоді міністр культури Олександр Ткаченко пропонував ввести санкції проти онлайн-сервісів, які торгують контентом російського виробництва.
Згодом Wildberries зганьбився недолугим перекладом українського сайту, де російське слово "брак", тобто недоліки товару переклали як "шлюб".