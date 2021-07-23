Спецоперацию провели сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой.

Важно Настойчивый "Дед": в Киеве в четвертый раз задержали криминального авторитета – фото

Что известно о криминальном авторитете

Как пояснили в МВД, 45-летнего россиянина ранее неоднократно осуждали. За "заслуги" в криминальной среде его назначили "смотрящим" за одним из городов Полтавщины.

Но в конце мая криминальный авторитет попал в санкционный список СНБО. В нем оказались другие лица "повышенного преступного влияния".

Кроме депортации, ему теперь запрещено въезжать на территорию Украины.



Из Украины выдворили криминального авторитета Полтавщины / Фото Нацполиции

Добавим, что всего в санкционный список СНБО попали 557 "воров в законе" и 111 "криминальных авторитетов". Большинство из них – иностранцы.

С мая правоохранители в Украине начали активно задерживать преступников и высылать их с территории нашей страны. А 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине больше нет "воров в законе", в то же время "криминальных авторитетов" осталось еще 42.