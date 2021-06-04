Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 4 июня.

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Мы от нашей полиции получили такой отчет: по состоянию на сегодня (4 июня 2021 года – 24 канал) с начала года на территории Украины находились 34 человека, которые имели статус "вора в законе", сегодня таких людей – ноль,

– сказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил: "После решения Совета нацбезопасности (от 14 мая 2021 года – 24 канал) их было 17, а сегодня ни одного преступника (с стататусом" вор в законе ") в нашей стране нет".

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