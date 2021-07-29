Министр культуры и информационной политики Ткаченко рассказал, что при назначении на должность он разговаривал с Владимиром Зеленский о KPI – ключевых показателях эффективности, которые необходимо продемонстрировать.

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По словам Ткаченко, пока он справляется с этим на 80%.

Вы знаете, я взял в привычку уже много лет не комментировать слухи, потому комментариев не будет. Никаких серьезных разговоров по этому поводу ни руководство фракции, ни парламента, ни Офиса (Офиса Президента – 24 канал), ни Кабмина не ведет,

– подчеркнул министр.

Ткаченко отметил, что они с Зеленским определили ключевые направления деятельности:

Большая Реставрация;

проект "Путешествуй по Украине";

экосистема креативных индустрий;

диджитализация;

информационная безопасность.

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