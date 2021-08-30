Следующая пленарная сессия начнется уже 7 сентября. За считанные дни до старта появилась информация о возможных кадровых изменениях в Кабмине.

Заметьте Кабмин хочет запретить депутатам вести переговоры с россиянами

В частности, возможны отставки:

Андрея Тарана – министра обороны;

Олега Уруского – вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Марины Лазебной – министра соцполитики.

Кроме того, потерять свои должности могут также:

Денис Малюська – министр юстиции;

Александр Ткаченко – министр культуры и информационной политики.

Заметьте! В июле Ткаченко комментировал слухи о своей отставке. Он подчеркнул, что конкретных разговоров никто не ведет.

В "Слуге народа" уже комментировали слухи