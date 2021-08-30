Следующая пленарная сессия начнется уже 7 сентября. За считанные дни до старта появилась информация о возможных кадровых изменениях в Кабмине.

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В частности, возможны отставки:

  • Андрея Тарана – министра обороны;
  • Олега Уруского – вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • Марины Лазебной – министра соцполитики.

Кроме того, потерять свои должности могут также:

  • Денис Малюська – министр юстиции;
  • Александр Ткаченко – министр культуры и информационной политики.

В "Слуге народа" уже комментировали слухи

  • Даниил Гетманцев заявил, что разговоры о потенциальных отставках – это манипуляция. Политик подчеркнул: не стоит делать выводов без предложений от премьер-министра Дениса Шмыгаля.
  • В то же время Ирина Верещук анонсировала кадровые изменения в Кабмине на осень 2021 года.
  • О возможных кадровых перестановках также говорил Давид Арахамия. Он отметил: "Я точно могу пообещать, что будет, как минимум 3–4 кадровых решения осенью в правительстве".