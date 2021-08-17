Соответствующую инициативу внесли в законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода". В Раду его внес премьер Денис Шмыгаль.
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Никаких политических переговоров с Россией
В начале важно отметить: контактировать с властями России депутатам и другим чиновникам хотят запретить именно по политической тематике. На такие переговоры будет уполномочивать только президент.
Не допускается установление связей и взаимодействие по вопросам, связанным с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от президента Украины,
– говорится в тексте документа.
Кого коснется законопроект:
- народных депутатов Украины,
- депутатов местных советов,
- должностных лиц органов местного самоуправления Украины.
Общение запретят с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации.
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире одного из телеканалов заявила, что всецело поддерживает такую инициативу Кабмина. Она припомнила, что год назад и сама инициировала подобный законопроект, однако тогда его встретило сопротивление.
Это очень хорошо, что есть большая консолидация, надо такое поддерживать. Потому что в ситуации, в которой находится наша страна, где агрессор... использует и пятую колонну в Украине, люди, которые сотрудничают с агрессором, должны быть наказаны,
– отметила Ясько.
Поддержку инициативе выразил и спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович. По его словам, ни одно неуполномоченное лицо не имеет на это право. И речь идет не только о частных полетах на переговоры, к которым прибегали народные депутаты, но и общение между украинскими госучреждениями и оккупационными администрациями и их органами.
"Речь идет не только о депутатах, хотя это тоже проблема. Есть вопросы посерьезнее, чем относительно поездок Медведчука и тому подобное. Например, Пенсионный фонд Украины может общаться с ПФ России, запрашивая информацию о пенсиях в Крыму", – сказал Арестович.
Он добавил, что это будет трактоваться как легитимизация оккупационного режима.
Основы государственной политики переходного периода
Кроме инициативы по общению избранников с россиянами, законопроект №5844 содержит ряд других предложений. Как отмечают в пояснительной записке, это нужно из-за того, что действующее законодательство содержит большое количество несогласованностей.
Речь идет о пробелах как в терминах, так и в подходах, создающих впечатление непоследовательности государственной политики.
Что предлагает законопроект:
- ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией;
- очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;
- создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях;
- установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.