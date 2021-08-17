Соответствующую инициативу внесли в законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода". В Раду его внес премьер Денис Шмыгаль.

К теме Из-за Крымской платформы: Рада соберется на внеочередное заседание

Никаких политических переговоров с Россией

В начале важно отметить: контактировать с властями России депутатам и другим чиновникам хотят запретить именно по политической тематике. На такие переговоры будет уполномочивать только президент.

Не допускается установление связей и взаимодействие по вопросам, связанным с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от президента Украины,

– говорится в тексте документа.

Кого коснется законопроект:

народных депутатов Украины,

депутатов местных советов,

должностных лиц органов местного самоуправления Украины.

Общение запретят с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире одного из телеканалов заявила, что всецело поддерживает такую инициативу Кабмина. Она припомнила, что год назад и сама инициировала подобный законопроект, однако тогда его встретило сопротивление.

Это очень хорошо, что есть большая консолидация, надо такое поддерживать. Потому что в ситуации, в которой находится наша страна, где агрессор... использует и пятую колонну в Украине, люди, которые сотрудничают с агрессором, должны быть наказаны,

– отметила Ясько.

Поддержку инициативе выразил и спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович. По его словам, ни одно неуполномоченное лицо не имеет на это право. И речь идет не только о частных полетах на переговоры, к которым прибегали народные депутаты, но и общение между украинскими госучреждениями и оккупационными администрациями и их органами.

"Речь идет не только о депутатах, хотя это тоже проблема. Есть вопросы посерьезнее, чем относительно поездок Медведчука и тому подобное. Например, Пенсионный фонд Украины может общаться с ПФ России, запрашивая информацию о пенсиях в Крыму", – сказал Арестович.

Он добавил, что это будет трактоваться как легитимизация оккупационного режима.

Основы государственной политики переходного периода

Кроме инициативы по общению избранников с россиянами, законопроект №5844 содержит ряд других предложений. Как отмечают в пояснительной записке, это нужно из-за того, что действующее законодательство содержит большое количество несогласованностей.

Речь идет о пробелах как в терминах, так и в подходах, создающих впечатление непоследовательности государственной политики.

Что предлагает законопроект: