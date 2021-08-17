Проект постановления предполагает обращение к международным партнерам Украины относительно "Крымской платформы". Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Верховная Рада соберется на внеочередное заседание посвященное Крымской платформе

Железняк рассказал, что нардепы собрали необходимые 150 подписей для того, что провести внеочередное заседание.

В Раде собрано 150 подписей для проведения внеочередного заседания 23 августа посвященного Крымской платформе,

– сообщил нардеп.

На заседании должны проголосовать за постановление №5775 об обращении к международным партнерам относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.

О вероятности проведения внеочередного заседания стало известно в конце июля. Именно тогда нардепам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады.

Рада обратится к международному сообществу для противодействия агрессии России

В проекте постановления говорится об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России. Обращение Рады направят:

Организации Объединенных Наций

Парламентской Ассамблее Совета Европы;

Парламентской Ассамблее ОБСЕ;

Парламентской Ассамблее НАТО,

Парламентской Ассамблее ОЧЭС;

Европейскому Парламенту;

правительствам и парламентам иностранных государств.

В пояснительной записке говорится, что в обращении акцентируют на:

"Решениях Генассамблеи ООН и Совета Европы относительно незаконной попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя";

важности сохранения международной политики непризнания попытки оккупации Россией Крыма и Севастополя;

предотвращении нарушениям государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.

Обратите внимание! Крымская платформа – это новый инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, который направлен на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы угрозам безопасности, усиление международного давления на Кремль, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиту жертв оккупационного режима.

Коротко о Крымской платформе