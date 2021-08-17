Проект постановления предполагает обращение к международным партнерам Украины относительно "Крымской платформы". Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
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Верховная Рада соберется на внеочередное заседание посвященное Крымской платформе
Железняк рассказал, что нардепы собрали необходимые 150 подписей для того, что провести внеочередное заседание.
В Раде собрано 150 подписей для проведения внеочередного заседания 23 августа посвященного Крымской платформе,
– сообщил нардеп.
На заседании должны проголосовать за постановление №5775 об обращении к международным партнерам относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.
О вероятности проведения внеочередного заседания стало известно в конце июля. Именно тогда нардепам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады.
Рада обратится к международному сообществу для противодействия агрессии России
В проекте постановления говорится об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России. Обращение Рады направят:
- Организации Объединенных Наций
- Парламентской Ассамблее Совета Европы;
- Парламентской Ассамблее ОБСЕ;
- Парламентской Ассамблее НАТО,
- Парламентской Ассамблее ОЧЭС;
- Европейскому Парламенту;
- правительствам и парламентам иностранных государств.
В пояснительной записке говорится, что в обращении акцентируют на:
- "Решениях Генассамблеи ООН и Совета Европы относительно незаконной попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя";
- важности сохранения международной политики непризнания попытки оккупации Россией Крыма и Севастополя;
- предотвращении нарушениям государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.
Коротко о Крымской платформе
- Первый саммит Крымской платформы состоится в Украине 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- Участие в Крымской платформе уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Более того, уже запустили официальный сайт платформы.
- Главная цель платформы – деоккупация Крыма и возвращение его Украине мирным путем.
- Владимир Зеленский инициировал создание Крымской платформы в 2020 году во время выступления на Генассамблее ООН.