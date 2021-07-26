Внеочередное заседание Рады состоится 23 августа. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады", – отметил политик.

Основной вопрос – о Крымской платформе

Во время заседания 23 августа в Верховной Раде рассмотрят проект постановления об обращении к западным партнерам. Говорится об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.

Обращение направят в:

Организацию Объединенных Наций;

Парламентскую Ассамблею Совета Европы;

Парламентскую Ассамблею ОБСЕ;

Парламентскую Ассамблею НАТО,

Парламентскую Ассамблею ОЧЭС;

Европейский Парламент;

правительства и парламенты иностранных государств.

Обратите внимание! Крымская платформа – это дипломатическая инициатива Украины, направленная на международное сотрудничество. Цель платформы – координировать вопросы возвращения Крыма в состав Украины, защищать права людей на оккупированном полуострове.

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