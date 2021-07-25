Соответствующий закон накануне обнародовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Важно Гарантия и чек в электронном виде: Рада приняла соответствующий закон

Что предусматривает закон

Так, согласно закону, потребитель может получить доступ к паспорту или любому другому документу, прилагаемому к товару, в электронном виде на официальном сайте производителя. Это касается и гарантийного письма, которое покупатель получает при покупке.

В то же время по просьбе потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Преимущества нововведений

Ожидается, что соответствующие обновления в законодательстве помогут украинским потребителям избежать хранения эксплуатационных документов в бумажном виде. Кроме того, недобросовестные продавцы не смогут предоставлять потребителям поддельные эксплуатационные документы в бумажном виде

Интересно! В Украине работают над созданием приложения, которое самостоятельно будет собирать электронные чеки покупателя.