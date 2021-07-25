Відповідний закон напередодні оприлюднили в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Важливо Гарантія та чек в електронному вигляді: Рада ухвалила відповідний закон

Що передбачає закон

Так, згідно з законом, споживач може отримати доступ до паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару, в електронному вигляді на офіційному вебсайті виробника. Це стосується і гарантійного листа, який покупець отримує під час купівлі.

Водночас на прохання споживача продавець має надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

Переваги нововведень

Очікується, що відповідні оновлення в законодавстві допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді. Окрім того, недобросовісні продавці не зможуть надавати споживачам підробні експлуатаційні документи в паперовому вигляді

Цікаво! В Україні працюють над створення додатку, який самотужки збиратиме електронні чеки покупця.