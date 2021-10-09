Причем не за один раз, а "двумя траншами". Об этом руководитель монобольшинства в Верховной Раде рассказал в телеэфире 8 октября.

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Нескольких министров в правительстве Шмыгаля заменят – причем "двумя траншами"

Кадровые перестановки в правительстве Дениса Шмыгаля Верховная Рада таки планирует провести. По меньшей мере, об этом в телеэфире 8 октября заявил глава фракции монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия.

  • По его словам, кресла могут потерять от 3 до 5 министров.
  • Что интересно, правительственные кадровые вопросы собираются разделить на "два транша".

Мы говорили, что это может быть 3 – 4, возможно, 3 – 5 человек. Нужно просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и тому подобное, и потом уже голосовать в зале,
– сказал Арахамия.

Обратите внимание:

  • В СМИ уже давно говорят о том, что осенью 2021 в Кабмине кадровые изменения неизбежны, но – найти новых кандидатов на министерские должности очень сложно.
  • Впрочем, еще 24 сентября заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что 3 – 4 министра потеряют должности. Фамилии этих чиновников она не назвала.