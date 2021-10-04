Інформація про ймовірну відставку посадовця з'явилася 4 жовтня у телеграм-каналі "Апостроф". Втім, у коментарі 24 каналу Абрамовський запевнив, що ніякої заяви він не писав.

Читайте також У Зеленського не можуть знайти кандидатів у міністри, – ЗМІ

Поширена у ЗМІ заява – фейкова

Міністр пояснив, що документ, який з'явився у ЗМІ, це компіляція двох документів. "З одного – текст, з іншого – дата. Так, там моя рука, але це різні документи", – уточнив він.



Поширена у ЗМІ заява виявилася фейком / Фото з телеграму "Апостроф"

Новина доповнюється…