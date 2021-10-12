Также в парламенте говорят о возможной отставке еще ряда министров. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Верещук рассказала о кадровых переменах в Кабмине

По ее словам, в Раде обсуждают замену многих членов правительства. Говорится и о министре юстиции Денисе Малюське, и о министре обороны Андрее Таране.

Говорят о господине Любченко. Говорят, что есть вопросы к его работе,

– отметила депутат.

И подчеркнула, что только недавно народные избранники голосовали за его назначение. Впрочем, пока это лишь предположения. Поэтому необходимо дождаться предметных обсуждений.

Справка. Верховная Рада 20 мая 2021 года поддержала назначение Алексея Любченко первым вице-премьером – министром экономики. Он сменил на этом посту Игоря Петрашко.

По мнению Верещук, отставка чиновников – это не наказание, а нормальный процесс в демократической стране. И для общества должно быть понятно, почему министр ушел с должности. А также, что принесет тот, кто его заменит.

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