Также в парламенте говорят о возможной отставке еще ряда министров. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
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Верещук рассказала о кадровых переменах в Кабмине
По ее словам, в Раде обсуждают замену многих членов правительства. Говорится и о министре юстиции Денисе Малюське, и о министре обороны Андрее Таране.
Говорят о господине Любченко. Говорят, что есть вопросы к его работе,
– отметила депутат.
И подчеркнула, что только недавно народные избранники голосовали за его назначение. Впрочем, пока это лишь предположения. Поэтому необходимо дождаться предметных обсуждений.
По мнению Верещук, отставка чиновников – это не наказание, а нормальный процесс в демократической стране. И для общества должно быть понятно, почему министр ушел с должности. А также, что принесет тот, кто его заменит.
Слухи об изменении должности Любченко: что известно
- В СМИ появилась информация, что глава минэкономики Алексей Любченко может стать новым премьер-министром Украины.
- Заменить Дениса Шмыгаля он якобы может в декабре. По данным источников 24 канала, такую замену могут сделать для того, чтобы Любченко пришел в уже обновленное правительство, со своей командой и проектами.
- Назначение нового премьера и правительства уже якобы обусловлено подготовкой к следующим парламентским выборам.