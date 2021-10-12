З нагоди цього свята 24 канал вирішив поставити українцям декілька тематичних запитань. Основне – чи повинна служба жінок в армії бути обов'язковою.

До теми Жінки в армії – не експеримент, а повсякденність: силовики розповіли про гендерну рівність

Приклад Ізраїлю

Однією з небагатьох країн, де запровадили обов'язкову військову службу для жінок, є Ізраїль. Однак українці на таку можливість у своїй країні реагують неоднозначно. Є люди з чіткою позицією, що жінкам немає місця в армії. Водночас молодь здебільшого підтримує гендерну рівність.

Опитування українців щодо військової служби жінок: відео

Жінки у ЗСУ: коротко