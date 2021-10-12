З нагоди цього свята 24 канал вирішив поставити українцям декілька тематичних запитань. Основне – чи повинна служба жінок в армії бути обов'язковою.
До теми Жінки в армії – не експеримент, а повсякденність: силовики розповіли про гендерну рівність
Приклад Ізраїлю
Однією з небагатьох країн, де запровадили обов'язкову військову службу для жінок, є Ізраїль. Однак українці на таку можливість у своїй країні реагують неоднозначно. Є люди з чіткою позицією, що жінкам немає місця в армії. Водночас молодь здебільшого підтримує гендерну рівність.
Опитування українців щодо військової служби жінок: відео
Жінки у ЗСУ: коротко
- Жінкам доступні військово-облікові спеціальності рядового, сержантського та старшинського складу. Зокрема і бойових.
- У Міністерстві оборони заявили, що кількість жінок в армії суттєво зросла після 2014 року – з початком російської агресії проти України.
- В Україні жінки отримали дозвіл на службу відносно нещодавно – з 2008 року.