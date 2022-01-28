Об этом изданию Euractiv на условиях анонимности сообщил высокопоставленный источник в Североатлантическом альянсе, представляющий одну из стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

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Чтобы ворваться в такую ​​большую страну с такими Вооруженными силами, как Украина, России, нужны военные возможности, отличные от тех, которые сейчас развернуты вблизи границ.

– сказал собеседник.

По словам чиновника, в сегодняшней ситуации "существуют варианты снижения напряжения уже с завтрашнего дня".

Россия стягивает войска к границам Украины

Стягивание российских войск к границам с Украиной продолжается с октября 2021 года.

С этого времени иностранные и украинские разведчики сообщают об угрозе вторжения.

В ГУР МОУ впоследствии предупредили, что страна-агрессор может начать нападение в январе – феврале.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украина готова противостоять России: коротко

Глава Министерства обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданчиков". Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

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