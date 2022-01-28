Об этом изданию Euractiv на условиях анонимности сообщил высокопоставленный источник в Североатлантическом альянсе, представляющий одну из стран-членов Евросоюза в Брюсселе.
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Чтобы ворваться в такую большую страну с такими Вооруженными силами, как Украина, России, нужны военные возможности, отличные от тех, которые сейчас развернуты вблизи границ.
– сказал собеседник.
По словам чиновника, в сегодняшней ситуации "существуют варианты снижения напряжения уже с завтрашнего дня".
Россия стягивает войска к границам Украины
Стягивание российских войск к границам с Украиной продолжается с октября 2021 года.
- С этого времени иностранные и украинские разведчики сообщают об угрозе вторжения.
- В ГУР МОУ впоследствии предупредили, что страна-агрессор может начать нападение в январе – феврале.
Украина готова противостоять России: коротко
- Глава Министерства обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданчиков". Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.
- Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.
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