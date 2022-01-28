Країна сильна тоді, коли сильні громадяни: у Львові готуються до національного спротиву

Програму напрацювали виконавчі органи мерії спільно із представниками територіальної оборони Львівщини. Вона передбачає 3 ключові аспекти – навчання, співпраця з батальйонами та розвиток інфраструктури.

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У Львові готуються до національного спротиву

У мерії Львова підготували план дій та підготовки у випадку, якщо в Україні розпочнуться повномасштабні військові дії. Керуюча справами виконавчого комітету ЛМР Наталія Алєксєєва розповіла, що першим аспектом програми національного спротиву є навчання жителів Львівської МТГ основним бойовим умінням та домедичної допомоги.

"Друге – це безпосередня співпраця і підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботи батальйонів, які будуть працювати на території міста й області. Третій блок стосується розвитку інфраструктури як територіальної оборони на території львівської громади", – додала Алєксєєва.



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У місті сформують окрему бригаду тероборони

Програма розрахована на 2022 – 2024 роки. На сесії ЛМР 4 лютого її розглядатимуть депутати.

Сильною країна є тоді, коли є сильні громадяни: освічені й озброєні інформацією, які вміють захищати себе, свій дім і свою рідну країну. У Швейцарії, Ізраїлі кожен громадянин вміє володіти стрілецькою зброєю і вміє надавати домедичну допомогу. І це мають вміти всі громадяни нашої країни,

– зауважив мер Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, на Львівщині є досить якісний кадровий склад керівництва тероборони області.

"Думаю, до четверга – а ми цю програму маємо розглядати на сесії міської ради – ми вже отримаємо розуміння з точки зору нашої підтримки у матеріально-технічному забезпеченні, щоб ми могли чітко прописати, яке потрібне фінансування хоча б на цей рік", – зазначив Садовий.

Міський голова наголосив, що основним завданням є максимальна допомога і проведення просвітницької роботи та навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну.

Командир територіальної оборони Львівщини, підполковник Валерій Курко зауважив, що з органами місцевого самоврядування тісно співпрацюватимуть. Під його керівництвом у Львові сформують окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони міста.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.