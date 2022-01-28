Інструктори тренувальної місії Великої Британії ORBITAL нещодавно провели навчання для українських військовослужбовців. Вони розповіли про особливості застосування цього новітнього озброєння.

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На Львівщині тривають стрільби з системи NLAW

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео бойових стрільб з новітньої протитанкової системи NLAW. Вони відбулися на Яворівському полігоні – у 184 навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника – вже поруч з бійцем, за пару десятків метрів,

– зауважив журналіст.

За словами Цаплієнка, зовсім необов'язково, щоб ракета влучила. Адже датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Дивіться відео з Яворівського полігону:

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Коротко про допомогу від Великої Британії

Велика Британія відправила в Україну 2 транспортні літаки RAF C-17 з 2 тисячами протитанкових систем. Військові, які перебували на борту авіасуден, залишилися на українській території. Вони навчатимуть своїх колег користуватися NLAW.

Щоб спробувати запобігти загостренню агресії зі сторони Росії, Лондон готовий надати Україні ще більше зброї. Зокрема, 2 протимінні кораблі вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

Окрім цього, Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною.



Допомога Україні на тлі загрози нападу Кремля / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Андрія Цаплієнка:

"На Яворівському полігоні (184 центр) просто зараз тривають бойові стрільби з британської протитанкової системи NLAW, яка вже є на озброєнні української армії. Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника – вже поруч з бійцем, за пару десятків метрів. Причому необов'язково, щоб ракета влучила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком".