Інструктори тренувальної місії Великої Британії ORBITAL нещодавно провели навчання для українських військовослужбовців. Вони розповіли про особливості застосування цього новітнього озброєння.
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На Львівщині тривають стрільби з системи NLAW
Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео бойових стрільб з новітньої протитанкової системи NLAW. Вони відбулися на Яворівському полігоні – у 184 навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника – вже поруч з бійцем, за пару десятків метрів,
– зауважив журналіст.
За словами Цаплієнка, зовсім необов'язково, щоб ракета влучила. Адже датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком.
Дивіться відео з Яворівського полігону:
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Коротко про допомогу від Великої Британії
- Велика Британія відправила в Україну 2 транспортні літаки RAF C-17 з 2 тисячами протитанкових систем. Військові, які перебували на борту авіасуден, залишилися на українській території. Вони навчатимуть своїх колег користуватися NLAW.
- Щоб спробувати запобігти загостренню агресії зі сторони Росії, Лондон готовий надати Україні ще більше зброї. Зокрема, 2 протимінні кораблі вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.
- Окрім цього, Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною.
Допомога Україні на тлі загрози нападу Кремля / Інфографіка 24 каналу
Текст допису Андрія Цаплієнка:
"На Яворівському полігоні (184 центр) просто зараз тривають бойові стрільби з британської протитанкової системи NLAW, яка вже є на озброєнні української армії. Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника – вже поруч з бійцем, за пару десятків метрів. Причому необов'язково, щоб ракета влучила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком".