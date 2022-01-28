Инструкторы тренировочной миссии Великобритании ORBITAL недавно провели обучение для украинских военнослужащих. Они рассказали об особенностях применения этого новейшего вооружения.

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На Львовщине продолжаются стрельбы из системы NLAW

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видео боевых стрельб из новейшей противотанковой системы NLAW. Они состоялись на Яворовском полигоне – в 184 учебном центре Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Хитроумная конструкция делает NLAW незаменимым оружием во время обороны города. С ним можно отражать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника – уже рядом с бойцом, за пару десятков метров,

– заметил журналист.

По словам Цаплиенко, совсем необязательно, чтобы ракета попала. Ведь датчик сработает на металл даже тогда, когда она просто пролетит над танком.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Смотрите видео с Яворовского полигона:

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Кратко о помощи от Великобритании

Великобритания отправила в Украину 2 транспортных самолета RAF C-17 с 2 тысячами противотанковых систем. Военные, находившиеся на борту авиасуден, остались на украинской территории. Они научат своих коллег пользоваться NLAW.

Чтобы попытаться предотвратить обострение агрессии со стороны России, Лондон готов предоставить Украине еще больше оружия. В частности, 2 противоминных корабля стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме этого, Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной.



Помощь Украине на фоне угрозы нападения Кремля / инфографика 24 канала

Текст сообщения Андрея Цаплиенко:

На Яворовском полигоне (184 центр) просто сейчас продолжаются боевые стрельбы из британской противотанковой системы NLAW, которая уже есть на вооружении украинской армии. Хитроумная конструкция делает NLAW незаменимым оружием во время обороны города. С ним можно отражать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника – уже рядом с бойцом, за пару десятков метров. Причем необязательно, чтобы ракета попала. Датчик сработает на металл даже тогда, когда она просто пролетит над танком.