Учения начались 25 января. Первое занятие посетил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук.
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Военные учатся пользоваться NLAW
В 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 25 января началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Их правительство Великобритании недавно предоставило ВСУ в качестве помощи.
Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине ORBITAL, которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения,
– рассказал Ткачук.
На Львовщине военных учат пользоваться NLAW / Фото Павла Ткачука
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Украинские военные смогут обучать сослуживцев самостоятельно
По словам начальника Академии, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ не только будут уметь эффективно применять эти ПТРК, но и сами смогут обучать других украинских воинов.
"Благодарен высшему военному руководству нашей страны за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии ORBITAL – за помощь и поддержку Украинского войска, так и Украины в целом", – добавил Ткачук.
Военный убежден, что совместными усилиями украинцам удастся защитить свою Родину от любых посягательств агрессора.
Учения проводят британские инструкторы / Фото Павла Ткачука
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Коротко о военной помощи Украине
- Великобритания 18 января начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес отметил, что такое решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".
- В тот же день глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что их государство также предоставит Украине военное оборудование.
- Зато глава МИД Германии Анна лена Бобок 17 января отметила, что их правительство не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украину должен прибыть третий борт с летальным вооружением от США. Оружие поступит в пределах военной помощи размером 200 миллионов долларов.
Позже украинцы сами будут учить соратников пользоваться NLAW / Фото Павла Ткачука
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Текст сообщения Павла Ткачука:
Сегодня в 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях в качестве помощи Вооруженным Силам Украины были предоставлены Правительством Великобритании.
Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL", которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения. Уже вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других украинских воинов.
Благодарен высшему военному руководству нашей страны за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии "ORBITAL" – за помощь и поддержку Украинского войска, так и Украины в целом. Убежден, совместными усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора!