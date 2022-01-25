Учения начались 25 января. Первое занятие посетил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук.

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Военные учатся пользоваться NLAW

В 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 25 января началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Их правительство Великобритании недавно предоставило ВСУ в качестве помощи.

Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине ORBITAL, которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения,
– рассказал Ткачук.

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На Львовщине военных учат пользоваться NLAW / Фото Павла Ткачука

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Украинские военные смогут обучать сослуживцев самостоятельно

По словам начальника Академии, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ не только будут уметь эффективно применять эти ПТРК, но и сами смогут обучать других украинских воинов.

"Благодарен высшему военному руководству нашей страны за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии ORBITAL – за помощь и поддержку Украинского войска, так и Украины в целом", – добавил Ткачук.

Военный убежден, что совместными усилиями украинцам удастся защитить свою Родину от любых посягательств агрессора.

На Львівщині військові вчаться застосовувати британські протитанкові комплекси NLAW: цікаві фото
Учения проводят британские инструкторы / Фото Павла Ткачука

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Коротко о военной помощи Украине

На Львівщині військові вчаться застосовувати британські протитанкові комплекси NLAW: цікаві фото
Позже украинцы сами будут учить соратников пользоваться NLAW / Фото Павла Ткачука

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Текст сообщения Павла Ткачука:

Сегодня в 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях в качестве помощи Вооруженным Силам Украины были предоставлены Правительством Великобритании.

Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL", которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения. Уже вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других украинских воинов.

Благодарен высшему военному руководству нашей страны за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии "ORBITAL" – за помощь и поддержку Украинского войска, так и Украины в целом. Убежден, совместными усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора!