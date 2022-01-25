Сейчас МИД Австралии ведет переговоры со своим послом в Киеве по оказанию помощи Украине в сфере киберзащиты. Об этом заявила глава австралийского Министерства иностранных дел Мэрис Пейн.

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Австралия призывает Россию к деэскалации

Мэрис Пейн заявила, что у международного сообщества "очень четкий и мощный сигнал" для России. В то же время дипломат призвала Кремль к деэскалации ситуации и отметила поддержку территориальной целостности Украины.

Вместе с тем Пейн подчеркнула, что Австралия не будет помогать Украине оружием. Там планируют помочь усилить нашей стране свою кибербезопасность. Глава МИД упомянула и о недавней кибератаке на правительственные сайты.

В Украине уже были совершены серьезные кибератаки, которые, как предполагается, выходят из потенциально российских источников. И, чтобы быть ясным, это вызов, с которым они сражались в течение некоторого времени. Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в том числе уже с Украиной, по киберустойчивости и кибербезопасности, и если Австралия может помочь этому, мы это сделаем,

– заявила Пейн.

Кроме того, министр подчеркнула, что международные партнеры сейчас рассматривают возможность ужесточения санкций против России.

Кибератака на МИД Канады

После масштабной кибератаки на правительственные сайты Украины тема кибербезопасности стала еще более актуальна. И не только в Украине. Утром 25 января издание "ABC News" сообщило, что неделю назад сайт МИД Канады подвергся атаке хакеров.

Из-за кибератаки некоторые сервисы сайта прекратили свою работу. Их до сих пор пытаются восстановить.

Главное о кибератаке на правительственные сайты Украины

В ночь на 14 января сайты госучреждений подверглись глобальной хакерской атаке.

Первыми об этом сообщили в Минобразования. Пользователи, которые пытались зайти на правительственные сайты, видели антиукраинские сообщения – на украинском, русском и польском языках.

По данным Минцифры, за кибератакой стоит Россия, а польский язык использовали для создания "польского следа".

Больше о кибератаке в выпуске "На эту минуту": смотрите видео