Зараз МЗС Австралії веде переговори зі своїм послом у Києві щодо надання допомоги Україні у сфері кіберзахисту. Про це заявила очільниця австралійського Міністерства закордонних справ Меріс Пейн.

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Австралія закликає Росію до деескалації

Меріс Пейн заявила, що міжнародна спільнота має "дуже чіткий і потужний сигнал" для Росії. Водночас дипломатка закликала Кремль до деескалації ситуації та наголосила на підтримці територіальної цілісності України.

Разом з тим, Пейн наголосила, що Австралія не допомагатиме Україні зброєю. Натомість там планують допомогти посилити нашій країні свою кібербезпеку. Глава МЗС згадала і про нещодавню кібератаку на урядові сайти.

На Україну вже були скоєні серйозні кібератаки, які, як передбачається, виходять із потенційно російських джерел. І, щоб бути ясним, це виклик, з яким вони боролися протягом деякого часу. Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами в міжнародній спільноті, у тому числі вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти цьому, ми це зробимо,

– заявила Пейн.

Крім того, міністерка підкреслила, що міжнародні партнери зараз розглядають можливість посилення санкцій проти Росії.

Кібератака на МЗС Канади

Після масштабної кібератаки на урядові сайти України тема кібербезпеки стала ще більш актуальною. І не лише в Україні. Уранці 25 січня видання "ABC News" повідомило, що тиждень тому сайт МЗС Канади зазнав атаки хакерів.

Через кібератаку деякі сервіси сайту припинили свою роботу. Їх і досі намагаються відновити.

Головне про кібератаку на урядові сайти України

У ніч проти 14 січня сайти держустанов зазнали глобальної хакерської атаки.

Першими про це повідомили у Міносвіти. Користувачі, які намагалися зайти на урядові сайти, бачили тримовні антиукраїнські повідомлення – українською, російською та польською мовою.

За даними Мінцифри, за кібератакою стоїть Росія, а польську мову використали для створення "польського сліду".

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