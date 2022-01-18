Соответствующее заявление сделал заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко. Новые легкие противотанковые средства предоставили Украине 18 января.

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В Минобороны заявили, что помощь Британии укрепит наше войско

Безусловно, это будет укреплять наши войска, усилит наши оборонные возможности,
– подчеркнул Анатолий Петренко.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что Украина использует оружие исключительно в оборонных целях. В частности, для защиты:

  • наших войск;
  • критической инфраструктуры;
  • мирного населения от любых проявлений и действий, которые могут привести к эскалации.

Также заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции поблагодарил Великобританию за поддержку и заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество.

Вооруженные силы Украины получили помощь от Великобритании / Фото Минобороны

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