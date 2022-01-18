Соответствующее заявление сделал заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко. Новые легкие противотанковые средства предоставили Украине 18 января.
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В Минобороны заявили, что помощь Британии укрепит наше войско
Безусловно, это будет укреплять наши войска, усилит наши оборонные возможности,
– подчеркнул Анатолий Петренко.
Заместитель министра обороны подчеркнул, что Украина использует оружие исключительно в оборонных целях. В частности, для защиты:
- наших войск;
- критической инфраструктуры;
- мирного населения от любых проявлений и действий, которые могут привести к эскалации.
Также заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции поблагодарил Великобританию за поддержку и заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество.
Вооруженные силы Украины получили помощь от Великобритании / Фото Минобороны
Коротко о военной помощи Украине
- 18 января Великобритания начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение было принято на фоне "угрожающего поведения России".
- В этот же день глава МИД Канады Мелани Жоли во время визита в Украину заявила, что их государство предоставит Украине военное оборудование. Соответствующее решение должно одобрить правительство.
- В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок 17 января посетила Украину и заявила, что Германия не планирует поставлять оборонное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.
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