Программу выработали исполнительные органы мэрии совместно с представителями территориальной обороны Львовщины. Она предусматривает 3 ключевых аспекта – обучение, сотрудничество с батальонами и развитие инфраструктуры.

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Во Львове готовятся к национальному сопротивлению

В мэрии Львова был подготовлен план действий и подготовки в случае, если в Украине начнутся полномасштабные военные действия. Управляющая делами исполнительного комитета ЛГС Наталья Алексеева рассказала, что первым аспектом программы национального сопротивления является обучение жителей Львовской МТГ основным боевым умениям и медицинской помощи.

"Второе – это непосредственное сотрудничество и поддержка материально-технического обеспечения и содействия работе батальонов, которые будут работать на территории города и области. Третий блок касается развития инфраструктуры как территориальной обороны на территории львовской общины", – добавила Алексеева.

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В городе сформируют отдельную бригаду терробороны

Программа рассчитана на 2022 – 2024 годы. На сессии ЛГС 4 февраля ее будут рассматривать депутаты.

Сильна страна тогда, когда есть сильные граждане: образованные и вооруженные информацией, умеющие защищать себя, свой дом и свою родную страну. В Швейцарии, Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и умеет оказывать домедицинскую помощь. И это должны уметь все граждане нашей страны,

– заметил мэр Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, во Львовской области есть достаточно качественный кадровый состав руководства терробороны области.

"Думаю, до четверга – а мы эту программу должны рассматривать на сессии городского совета – мы уже получим понимание с точки зрения нашей поддержки в материально-техническом обеспечении, чтобы мы могли четко прописать, какое нужно финансирование хотя бы на этот год", – отметил Садовый.

Мэр подчеркнул, что основной задачей является максимальная помощь и проведение просветительской работы и обучения среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну.

Командир территориальной обороны Львовщины подполковник Валерий Курко отметил, что с органами местного самоуправления будут тесно сотрудничать. Под его руководством во Львове будет сформирована отдельная бригада, которая будет в составе территориальной обороны города.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.