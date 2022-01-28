Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что они продолжают считать дипломатию лучшим решением. Об этом он сообщил на конференции Atlantic Council.

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Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития событий,

– сказал Йенс Столтенберг.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что сейчас Россия продолжает развертывать свои войска возле украинских границ. Однако в то же время инициировала встречи с США и Альянсом и "это хороший знак".

К слову, высокопоставленный чиновник в НАТО, который представляет одну из стран-членов Евросоюза, анонимно сообщил, что в Альянсе убеждены в неспособности России напасть на Украину.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украина готова дать отпор России

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

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