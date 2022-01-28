Брифинг президента стартовал около 17:00. Трансляцию проводили и онлайн – на официальной странице представительства главы государства.

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Главные тезисы с брифинга президента Зеленского

Послушать брифинг можно было как на украинском, так и на английском языках. Кроме того, у президента организовали и жестовую трансляцию.

Угроза полномасштабной войны

Зеленский призвал не откладывать введение антироссийских санкций. Так как существует серьезная угроза полномасштабной войны, поэтому не стоит с этим затягивать. Между тем превентивные меры помогут избежать эскалации со стороны Кремля и сдержать дальнейшую агрессию против страны Европы.

"Мы точно понимаем: если мы не в НАТО, то защищаем себя сами перед очень непростым государством. Что такое санкции после, для кого они адресованы?", – добавил президент.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Зеленский похвалил ВСУ

Политик убежден, что украинская армия – не слабее уровня НАТО. Потому что наши бойцы – практики, которые в боях защищают свое государство. Он добавил, что военные разведчики еще в Афганистане продемонстрировали, каким сильным является украинское войско. Так как не потеряли ни одного человека и оперативно вывезли многих.

Зеленский отметил, что сегодня украинцы должны работать на наших бесстрашных армейцев, которые готовы на все ради родины. А если начнется полномасштабная война, народ будет стоять плечом к плечу и защищать государство.

Украинская армия – действительно одна из сильнейших

В начале 2022 года Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира. Сейчас ВСУ занимают 6 место среди войск Европы и 22 место в общем списке.

Вопрос вступления Украины в НАТО

Президент объяснил, что Украина хотела бы конкретики в вопросе о вступлении в НАТО. Потому что сейчас это зависит не от нашего государства. Глава Украины считает, что ни одна страна не будет защищать Украину, если Москва пойдет на масштабное вторжение. По его мнению, именно этого и боятся в НАТО. Мол, если Украина станет членом Альянса и что-то произойдет, придется ее защищать.

При этом, Зеленский предостерег: если начнется полномасштабная война, то она точно будет и на границе некоторых стран Североатлантического Альянса. Политик предположил, что государство-агрессор может прибегнуть к провокациям там, так как эти страны когда-то тоже были членами СССР.

Накануне глава немецкого МИДа заявила, что членство Украины в НАТО пока "не актуальное". Она обратила внимание и на то, что об этом хорошо знает Россия.

К слову, в НАТО не уверены во вторжении России на территорию Украины. Впрочем, там постоянно анализируют ситуацию и надеются на дипломатическое решение.

Украина готова и к другим альянсам

По словам президента, Украина готова сотрудничать не только со странами НАТО. Власть готова к переговорам с теми, кто может предложить оборонительный или иной союз и поддержать нас в такие непростые времена. Более того, работа в этом направлении уже ведется по состоянию на сейчас.

Наибольший риск для Украины

Глава государства назвал худшим сценарием дестабилизацию внутри Украины. В то же время он объяснил, что риски эскалации со стороны Кремля уменьшатся, если наш народ и армия покажут, что едины, а власть – стабильна.

"Мы помним, что происходило в стране в 2014 – 2015 годах. Неконтролируемость ситуации внутри государства относительно законности, относительно работы правоохранительных органов, относительно спокойствия на улицах как раз и может повлечь эскалацию", – убежден он.

О поддержке со стороны США

Президент Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за то, что он не только интересуется украинским вопросом, но и знает много деталей о ситуации в стране. "Мы делимся планами, мероприятиями. Мы благодарны США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул политик.

При этом глава государства отметил, что как президент независимого государства может иметь свои секреты – даже от Байдена. Накануне американские и украинские лидеры провели телефонный разговор. Они согласовали общие действия на будущее, а также обсудили финансовую поддержку.

Также политик во время брифинга заявил, что хотел бы иметь переговорную площадку "США – Россия – Украина".

Ситуация возле границ Украины

Глава государства призвал не паниковать из-за ситуации на Востоке Украины и у границ. Он не видит там большей эскалации, чем раньше. В то же время во время военных учений государства-агрессора они были более острыми. Зеленский призвал представителей иностранных СМИ приезжать в Украину, если они хотят понять, что здесь происходит.

У нас что ездят танки по улицам? Нет... Но ощущение из СМИ именно такое, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то уезжают. Это не так,

– подчеркнул президент.

Кроме того, он обратил внимание на то, что эскалация началась еще в 2014 году. Так как именно тогда Россия вызывающе оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

Зеленский о российских учениях

В то же время президент резко высказался об организации военных тренировок государства-агрессора возле границ Украины. Такое поведение России, подчеркнул он, рискованное и опасное. "Зачем столько военных, зачем проводить так часто учения", – возмутился он. Мол, если Москве говорит, что не намерена нападать, то ее шаги должны это подтверждать, а не наоборот.

Зеленский ответил Лаврову

Недавно в российском МИД заявили, что Путин может встретиться с украинским президентом в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге. Впрочем, не для того, чтобы обсудить Донбасс. Зеленский назвал такие высказывания "цинизмом высшего уровня". По его мнению министр иностранных дел России предлагал такой формат умышленно, чтобы Украина не согласилась.

Он подчеркнул, что не может не говорить о Донбассе. "Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах катался? Хорошо, давайте встретимся в Одессе, искупаемся в море. Люди не понимают ценность жизни, вот и все", – добавил политик.

Финансовая помощь от мира

Политик подчеркнул, что, учитывая угрозу нового нападения России, многие государства в мире помогают Украине, в частности – финансово. Это важный сигнал. Зеленский напомнил, что накануне Канада одобрила решение о том, чтобы передать нашему государству 120 миллионов долларов. В ближайшее время должен поступить ответ и от Франции. Будет и поддержка США.

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"У нас был разговор с Евросоюзом, договорились о 1,2 миллиарда долларов", – добавил Зеленский. Отметим, что такое решение приняла Европейская комиссия. Ее президент Урсула фон дер Ляйен объяснила, что таким образом там хотят поддержать Украину в условиях угрозы со стороны Москвы.

Эвакуация дипломатов – это ошибка

Украинский лидер также прокомментировал эвакуацию иностранных дипломатов из Украины, к которой прибегли в определенных странах. По его мнению, этот шаг был ненужным.

Смотрите онлайн-трансляцию общения Зеленского с журналистами:

Обратите внимание! Предыдущая большая пресс-конференция президента Украины состоялась 26 ноября. Тогда вместо трех анонсированных часов Зеленский общался с представителями медиа шесть.

О чем говорил Зеленский во время пресс-марафона: коротко