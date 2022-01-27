Разговор состоялся вечером 27 января. Его ранее анонсировал представитель президента Сергей Никифоров.

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Зеленский и Байден провели переговоры

Владимир Зеленский в твиттере написал, что имел длинный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее,

– написал Президент Украины.

Также Владимир Зеленский заверил, что поблагодарил Джо Байдена за военную помощь, которую до сих пор оказывают Штаты. Добавил также, что обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Кстати, в США еще не комментировали разговор.

Планировали говорить о безопасности, поддержке и реформах

Предварительно анонсировали, что президенты планировали обсудить вопросы:

мирного процесса, безопасности, в том числе энергетического, оборонного взаимодействия;

макрофинансовой поддержки;

антиолигархической реформы.

Однако спикер уверял, что перечень тем не исчерпывающий. Кстати, Сергей Никифоров заявил, что разговор – это логическое продолжение сотрудничества, согласование действий и подтверждение поддержки Украины ее надежным партнером.

США также анонсировали разговор

Представительница Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга заявила, что разговор будет направлен на то, чтобы обсудить политику дипломатии и сдерживания России.

Я бы рассматривала этот телефонный разговор как часть регулярного взаимодействия с украинским правительством,

– объяснила Псаки.

Спикер заявила, что Джо Байден планировал "подтвердить приверженность Соединенных Штатов поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нашу приверженность принципу: ничего об Украине без Украины".

Также лидеры стран должны были обсудить последние дипломатические усилия относительно России и ее сдерживания.

Кстати, это второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

Кратко о предварительных переговорах Зеленского и Байдена

2 января Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Тогда в заявлении США после разговора говорилось, что страна готова решительно ответить на действия России. Также лидеры стран согласились продолжать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе.

До этого Зеленский общался с Байденом 9 декабря 2021 года. Тогда Андрей Ермак рассказывал, что Джо Байден подтвердил оказание необходимой помощи от США для Украины ради усиления обороноспособности.

Кроме того, Вашингтон тогда заявил, что готов к введению жестких санкций против России в случае полномасштабного вторжения.

Зеленский поговорил с Байденом: о чем говорилось – смотрите видео