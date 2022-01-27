Розмова відбулась ввечері 27 січня. Її раніше анонсував речник президента Сергій Никифоров.

До теми Зеленський проведе розмову з Байденом 27 січня

Зеленський та Байден провели перемовини

Володимир Зеленський у твітері написав, що мали довгу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє,

– написав Президент України.

Також Володимир Зеленський запевнив, що подякував Джо Байдену за військову допомогу, що досі надають Штати. Додав також, що обговорили можливості щодо фінансової підтримки України.

До речі, у США ще не коментували розмову.

Планували говорити про безпеку, підтримку та реформи

Попередньо анонсували, що президенти планували обговорити:

питання мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії;

макрофінансової підтримки;

антиолігархічної реформи.

Проте речник запевняв, що перелік тем не є вичерпним. До речі, Сергій Никифоров заявив, що розмова є логічним продовженням співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером.

США також анонсували розмову

Речниця Білого дому Джен Псакі під час регулярного брифінгу заявила, що розмова буде спрямована на те, щоб обговорити політику дипломатії та стримування Росії.

Я би розглядала цю телефонну розмову як частину регулярної взаємодії з українським урядом,

– пояснила Псакі.

Речниця заявила, що Джо Байден планував "підтвердити прихильність Сполучених Штатів підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також нашу прихильність принципу: нічого про Україну без України".

Також лідери країн мали обговорити останні дипломатичні зусилля щодо Росії та її стримування.

До речі, це друга розмова президентів у січні та третя за два місяці.

Коротко про попередні перемовини Зеленського та Байдена

2 січня Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Тоді у заяві США після розмови мовилось, що країна готова відповісти рішуче на дії Росії. Також лідери країн погодилися продовжувати дипломатичні зусилля задля врегулювання конфлікту на Донбасі.

Перед цим Зеленський спілкувався з Байденом 9 грудня 2021 року. Тоді Андрія Єрмак розповідав, що Джо Байден підтвердив надання необхідної допомоги від США для України для посилення обороноздатності.

Крім того, Вашингтон тоді заявив, що готовий до введення жорстких санкцій проти Росії у випадку повномасштабного вторгнення.

Зеленський поговорив із Байденом: про що мовилось – дивіться відео