Про переговори повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Речник зазначив, що очікують, що телефонний дзвінок відбудеться ввечері 27 січня.

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Никифоров зазначив, що США – надійний партнер

Вона (розмова – 24 канал) буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером,

– написав Никифоров.

За словами речника українського президента, Зеленський та Байден торкнуться тем мирного процесу, безпеки, енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи.

Перелік тем перемовин може бути розширеним

Разом з тим Никифоров зауважив, що перелік питань для обговорення, не є вичерпним. Про результати розмови обіцяють повідомити на офіційних ресурсах та соцмережах.

Зверніть увагу! Це вже друга розмова глав держав у січні, і третя – за 2 місяці.

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Що відомо про попередню розмову Байдена та Зеленського:

Попередній раз Джо Байден дзвонив Володимиру Зеленському 2 січня.

Глава Білого дому запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Американський президент запевнив, що Вашингтон дасть рішучу відповідь у разі вторгнення Росії на українську територію.

Зеленський та Байден погодились продовжувати координувати дипломатичні зусилля задля досягнення миру на Донбасі.

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Текст публікації Никифророва:

Шановні колеги! Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером. Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Утім, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті та в соціальних мережах.