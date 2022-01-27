Про це заявила журналістка телеканалу CBS Маргарет Бреннан з посиланням на власні джерела. За її даними, заходи щодо Путіна призвели б до "технічних труднощів".
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"США могли б запровадити санкції проти Путіна, але вирішили поки що не робити цього", – заявила журналістка.
За словами Маргарет Бреннан, більш ефективним у цій ситуації буде тиск на олігархів, близьких до Путіна, їхні бізнес-структури та банківські рахунки.
Якщо ви вводите санкції проти тих, з ким хочете вести переговори, як вони подорожуватимуть? У плані координації усе також ускладнюється,
– додала журналістка.
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