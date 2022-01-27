Об этом заявила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на собственные источники. По ее данным, меры в отношении Путина привели бы к "техническим трудностям".

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"США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого", – заявила журналистка.

По словам Маргарет Бреннан, более эффективным в этой ситуации будет давление на олигархов, близких к Путину, их бизнес-структуры и банковские счета.

Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все также усложняется,
– добавила журналистка.

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