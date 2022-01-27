Об этом заявила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на собственные источники. По ее данным, меры в отношении Путина привели бы к "техническим трудностям".

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"США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого", – заявила журналистка.

По словам Маргарет Бреннан, более эффективным в этой ситуации будет давление на олигархов, близких к Путину, их бизнес-структуры и банковские счета.

Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все также усложняется,

– добавила журналистка.

Обратите внимание! В Кремле заявили, что с анкции лично против Владимира Путина ему не навредят. В целом санкции против российских чиновников там назвали политически деструктивными.

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Позиция США по агрессии России: последние новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не будет вводить санкции против России. Причиной глава Госдепа назвал возможную потерю "эффекта сдерживания".

США ведут переговоры с Катаром касательно поставок голубого топлива в Европу на случай вторжения России в Украину.

Американцам рекомендуют покинуть территорию Украины из-за угрозы нового российского вторжения. Мол, ситуация может ухудшиться в любой момент.

Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России. После российского вторжения в Украину ограничения не будут иметь эффективности.

Джо Байден заявил, что Россию ждет "экономическая катастрофа", если она попытается напасть на Украину.

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