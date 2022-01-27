О переговорах сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Спикер отметил, что ожидают, что телефонный звонок состоится вечером 27 января.

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Никифоров отметил, что США – надежный партнер

Она (разговор – 24 канал) будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером,

– написал Никифоров.

По словам представителя украинского президента, Зеленский и Байден коснутся тем мирного процесса, безопасности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.

Перечень тем переговоров может быть расширенным

Вместе с тем Никифоров отметил, что перечень вопросов для обсуждения, не является исчерпывающим. О результатах разговора обещают сообщить на официальных ресурсах и соцсетях.

Обратите внимание! Это уже второй разговор глав государств в январе, и третий – за 2 месяца.

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