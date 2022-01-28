Сейчас у нас есть реакция на общение глав государств от обеих сторон. Украина сделала акцент на военной и финансовой помощи США. Белый дом – на минских договоренностях и нормандском формате.

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В США после разговора Байдена и Зеленского акцентировали внимание на дипломатии

Белый дом на официальном сайте по итогам разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил о следующем:

Соединенные Штаты Америки, союзники и партнеры готовы решительно ответить на дальнейшее вторжение России в Украину, если это произойдет, и поддерживают суверенитет Украины.

США за 2021 год предоставили Украине более полумиллиарда долларов, и теперь изучают возможность оказать дополнительную поддержку экономике в условиях давления, вызванного войсками России у границ.

Несмотря на отъезд членов семей сотрудников посольства США в Киеве, само учреждение открыто и полностью функционирует.

Отдельно в Белом доме подчеркнули, что:

"Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности".

И Джо Байден при этом "выразил поддержку усилиям в нормандском формате" и "продвижению имплементации минских договоренностей".

Заметим, оба – минский и норманский – формата переговоров по Донбассу непосредственного участия США не предусматривают.

Напомним, какова была реакция украинской стороны на разговор президентов

На сайте Офиса Президента более детального толкования содержания и значения нового разговора лидеров США и Украины пока не было. Тем не менее:

Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере коротко написал, что поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.

Разговор при этом был длительным , говорили о текущих дипломатических усилиях по деэскалации и согласовывали совместные действия на будущее.

Отдельно Зеленский поблагодарил Байдена за военную поддержку и акцентировал внимание на теме возможной финансовой поддержки Украины со стороны США.