Доставил в Москву ответ Вашингтона посол США в России Джон Салливан. Это подтвердили, как в МИДе России, так и в Госдепе США.
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Текст "письменного ответа" не обнародовали
Сам текст документа не был обнародован. В Вашингтоне выразили надежду, что этого не сделает Москва. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, позиции согласовывали с союзниками, в том числе с Украиной.
Кратко о содержании "письменного ответа" США:
- в документе говорится о серьезном дипломатическом пути, если Москва его выберет;
- США, союзники и партнеры обеспокоены действиями России, подрывающими безопасность;
- также там – принципиальная и прагматичная оценка беспокойств, которые вызвала Россия;
- содержит предложения США в областях, в которых стороны могут найти общий язык.
Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры по увеличению доверия относительно военных учений и маневров в Европе,
– заявил Блинкен.
Отметим, что Энтони Блинкен подчеркнул, что не прочь еще раз встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Цель – обсудить реакцию России. Такой разговор, по мнению главы Госдепа, может состояться уже в ближайшие дни.
Что пишут о тексте ответа американские СМИ
Американские издания ранее высказывали предположение, что никакого сюрприза в документе не будет. Мол, Вашингтон выложит предложения по дальнейшему развитию, однако о вступлении в НАТО Украины не пойдет речь.
Уже после того, как ответ был передан, медиа подчеркнули, что там идет речь о взаимном ограничении ядерных вооружений. Россия не получит права вето на расположение войск в странах Альянса. Стороны могут обязаться проводить учения вдали от границ друг друга.
Как на ответ Вашингтона отреагировали в Москве
Все здесь Россия отреагировала на "гарантию безопасности": обещает ответ и консультации с Китаем.
В Москве подтвердили, что "письменный ответ" от Вашингтона получили. В государстве-агрессоре выглядят недовольными тем, что прочли в документе. Свой ответ Соединенным Штатам обещают через несколько дней. Также Россия последовала примеру США и тоже хочет посоветоваться с союзниками – например, Китаем. Об этом заявил депутат Совета федераций Владимир Джабаров.
Ответная реакция Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получила документ от Вашингтона еще до того, как его направили России. Никаких претензий и замечаний у Киева нет.
Важно, что США остаются в тесных контактах с Украиной до и после контактов с Россией. Без Украины нет решений по Украине. Золотое правило,
– написал Кулеба в твиттере.
Чего требует Россия в "гарантиях безопасности" и как реагирует Запад:
- В декабре 2021 года в российском МИДе обнародовали так называемые "гарантии безопасности" в НАТО.
- Кремль требует юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Главное условие – не принимать в Альянс Украину и Грузию.
- 10 января о "гарантиях безопасности" состоялись переговоры между США и Россией, 12 января - между НАТО и Россией, 13 января - между ОБСЕ и Кремлем. После них в России снова начали сетовать, что Штаты не дали письменных ответов на эти "гарантии" и потребовали их.
- Запад констатирует, что никто не может диктовать условия и подвергать сомнению политику "открытых дверей" НАТО.