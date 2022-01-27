Речь идет о ядерном и обычном оружии. В то же время США и союзники готовы говорить о взаимных правилах, которые ограничивают численность и место проведения военных учений.
Заметьте США не согласились на "нерасширение НАТО", поэтому решение будет принимать Путин, – Лавров
По данным СМИ, стороны могут обязаться проводить учения вдали от границ друг друга. Все потому, чтобы скопление сил невозможно было принять за подготовку к вторжению.
Заявление НАТО
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не собирается отказываться от принципа "открытых дверей".
- НАТО параллельно со Штатами подготовило свой ответ на так называемые гарантии безопасности.
- Кроме того, Альянс предлагает установить прямую линию связи с Россией.
- Столтенберг подчеркнул, что это можно сделать "во избежание инцидентов". Коммуникацию следует восстановить на фоне напряжения на границе России с Украиной.
- Также генсек НАТО дал четко понять, что Москва не будет иметь никакого влияния на решение о принятии Украины в НАТО.
США учли позицию Украины в ответе на ультиматум РФ | На эту минуту: