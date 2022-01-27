Речь идет о ядерном и обычном оружии. В то же время США и союзники готовы говорить о взаимных правилах, которые ограничивают численность и место проведения военных учений.

Заметьте США не согласились на "нерасширение НАТО", поэтому решение будет принимать Путин, – Лавров

По данным СМИ, стороны могут обязаться проводить учения вдали от границ друг друга. Все потому, чтобы скопление сил невозможно было принять за подготовку к вторжению.

Заявление НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не собирается отказываться от принципа "открытых дверей".

НАТО параллельно со Штатами подготовило свой ответ на так называемые гарантии безопасности.

Кроме того, Альянс предлагает установить прямую линию связи с Россией.

Столтенберг подчеркнул, что это можно сделать "во избежание инцидентов". Коммуникацию следует восстановить на фоне напряжения на границе России с Украиной.

Также генсек НАТО дал четко понять, что Москва не будет иметь никакого влияния на решение о принятии Украины в НАТО.

США учли позицию Украины в ответе на ультиматум РФ | На эту минуту: