Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

Важно Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, – генсек НАТО

Он подчеркнул, что на фоне напряжения на границе России с Украиной следует восстановить коммуникацию.

Нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе. Нам также нужно восстановить на полную мощность коммуникацию на военные темы,

– сказал генсек.

Что еще сказал Столтенберг во время брифинга

Россия отчаянно пытается добиться, чтобы Украину не принимали в Альянс. Впрочем, там четко дали ей понять, что Москва на это не окажет никакого влияния. В НАТО подчеркнули, что не откажутся от принципа "открытых дверей".

Также Альянс решил повысить боеготовность и присутствие в регионах Балтийского и Черного морей.

Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. В Североатлантическом Альянсе призвали Россию "отказаться от враждебности".

Заметим, что по данным разведки, Россия активно наращивает войска у границ Украины. О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. Недавно Вашингтон заявил, что Россия планирует нападение на Украину в середине февраля.

В Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может навредить промышленности России. 25 января Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет, и ситуация на границе контролируема нашими бойцами.

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