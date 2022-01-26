Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

Важливо Росія має вивести свої війська з України, Грузії і Молдови, – генсек НАТО

Він наголосив, що на тлі напруження на кордоні Росії з Україною слід відновити комунікацію.

Нам потрібно відновити наші представництва у Москві та Брюсселі. Нам також потрібно відновити на повну потужність комунікацію на військові теми,

– сказав генсек.

Що ще сказав Столтенберг під час брифінгу

Росія відчайдушно намагається домогтися, аби Україну не приймали в Альянс. Втім там чітко дали їй зрозуміти, що Москва на це не матиме ніякого впливу. У НАТО наголосили, що не відмовляться від принципу "відкритих дверей".

Також Альянс вирішив підвищити боєготовність та присутність у регіонах Балтійського і Чорного морів.

Росія має вивести свої війська з України, Грузії і Молдови. У Північноатлантичному Альянсі закликали Росію "відмовитися від ворожості".

Зауважимо, що за даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля кордонів України. Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. Нещодавно Вашингтон заявив, що Росія планує напад на Україну в середині лютого.

У Білому домі підтвердили, що США готують експортні санкції проти Кремля. Новий пакет обмежень може зашкодити промисловості Росії. 25 січня Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

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