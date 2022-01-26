Таку заяву під час брифінгу 26 січня зробив Єнс Столтенбрег, генсек НАТО. Він підкреслив, що Кремлю слід відмовитися від ворожих намірів щодо України.

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Водночас у НАТО вкотре підтвердили, що не відмовляться від принципу "відкритих дверей". Росія відчайдушно намагається домогтися, аби Україну не приймали в Альянс. Втім там чітко дали їй зрозуміти, що Москва на це не матиме ніякого впливу.

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