Про те, що один з судів Росії таки визнав присутність російських військових на території окупованого Донбасу, у мережі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Суд Росії визнав присутність військ на Донбасі

Російський суд вперше офіційно визнав, що війська Росії воюють проти України в Донецькій та Луганській області,

– йдеться у повідомленні.

За словами росіян, бійці перебувають там "на бойовому чергуванні". Таке формулювання навіть зафіксували у вироку. Однак вирок стосується не військових злочинів, а хабарництва.

Суть справи, в якій "прокололися" окупанти

Одного з військових звинуватили у тому, що він постачав продукти російським бійцям, які перебували на території так званих республік.

"Він ледь не зірвав у травні – листопаді 2019 року постачання продуктів російським солдатам, які перебували "на боевом дежурстве" на окупованій частині України", – пояснив Цаплієнко.

Ба більше – суддя Кіровського суду Ростова пішов далі й вніс все в офіційний документ, а тоді виклав його у публічний доступ. Журналіст припустив, що документи цієї справи тепер намагатимуться "підчистити".

Важливо! Офіційно Росія не визнає, що воює проти України на території окупованого Донбасу. Володимир Путін і його прихильники – як у Росії, так і в Україні – заявляють про начебто громадянську війну. Однак періодично у розповідях як самих російських найманців, так і їхнього керівництва все ж зринає правда.



Суд Ростова визнав присутність росіян на Донбасі / Скриншот з судебныерешения.рф





Текст вироку є у вільному доступі / Скриншот з судебныерешения.рф

Уривок з допису Андрія Цаплієнка

"Они там есть". Російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ воюють проти України в Донецькій та Луганській областях. Перебувають там, як кажуть самі росіяни, «на бойовому чергуванні». Таке формулювання навіть зафіксоване у вироку. Щоправда, вирок не за військові злочини, а за… хабарництво.

Суть справи. Фігурант постачав продовольство російським військовим, розташованим на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Ледь не зірвав у травні-листопаді 2019 постачання харчів російським солдатам, які знаходились "на боевом дежурстве" на окупованій частині України. Спробував закрити свої факапи хабарями. Не вийшло. Але ще більший факап зробив суддя Кіровського суду Ростова. Вніс усе це в офіційний документ. Виклав його у публічний доступ. Тож коли його виженуть з роботи, пропоную надати йому притулок в Україні. На підставі того, що він, скажімо, давно є прихованим агентом нашої розвідки.