Перед тем будут консультироваться с союзниками России. В частности, с Китаем. Об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

К теме США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности"

Россия получила ответы: что известно

Россия 26 января получила от США письменные ответы на "гарантии безопасности, которые выдвигала ранее. Их привез посол США в России Джон Салливан. Об этом заявили и в российском МИД, и в американском Госдепе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон не будет обнародовать ответы. Такого же шага ждут от российской стороны. Однако Вашингтон подчеркнул, что ответы согласовывали с союзниками, в частности с Украиной.

Параллельно с США ответы передал и сам Альянс. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не отказывается от политики "открытых дверей".

Требования России

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал документ со списком так называемых "гарантий безопасности".

Требовали нерасширения НАТО на территории Восточной Европы, то есть фактически хотели запретить Украине стать членом Альянса.

Эти пункты обсуждали во время встреч американской и российской делегаций в Женеве 10 января 2022 года, а также во время встречи России с НАТО и с ОБСЕ.

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