Перед тем будут консультироваться с союзниками России. В частности, с Китаем. Об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров.
К теме США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности"
Россия получила ответы: что известно
Россия 26 января получила от США письменные ответы на "гарантии безопасности, которые выдвигала ранее. Их привез посол США в России Джон Салливан. Об этом заявили и в российском МИД, и в американском Госдепе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон не будет обнародовать ответы. Такого же шага ждут от российской стороны. Однако Вашингтон подчеркнул, что ответы согласовывали с союзниками, в частности с Украиной.
Параллельно с США ответы передал и сам Альянс. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не отказывается от политики "открытых дверей".
Требования России
- 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал документ со списком так называемых "гарантий безопасности".
- Требовали нерасширения НАТО на территории Восточной Европы, то есть фактически хотели запретить Украине стать членом Альянса.
- Эти пункты обсуждали во время встреч американской и российской делегаций в Женеве 10 января 2022 года, а также во время встречи России с НАТО и с ОБСЕ.
Важно – США учли позицию Украины в ответе на ультиматум РФ | На эту минуту: