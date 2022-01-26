Энтони Блинкен прокомментировал ответ США на "гарантии безопасности". Об этом политик сообщил 26 января.

К теме США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности"

Штаты согласовали с Украиной "гарантии безопасности"

Ответы США на предложения России о гарантиях безопасности были согласованы с союзниками и Украиной,

– заявил Блинкен.

Госсекретарь США объяснил, что ответы Штаты обнародовать не будут. Более того, они ожидают аналогичного шага со стороны России.

Однако политик заверил, что страна не откажется от принципа "открытых дверей НАТО". Именно этого требовал Кремль в "гарантиях безопасности". Несмотря на это, Энтони Блинкен объяснил, что США:

будут идти дипломатическим путем в вопросах решения конфликта;

координируют с европейскими партнерами вопрос о введении санкции против России;

готовы к любым действиям России.

Кроме того, Энтони Блинкен объяснил, что американское посольство в США продолжает работать, а предложение властей американцам покинуть Украину не значит 100-процентную уверенность в полномасштабном вторжении России.

Более того, Блинкен анонсировал, что в ближайшее время Украина получит новую партию военной помощи от США.